ВЭБ.РФ завершил аудит институтов развития

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ВЭБ.РФ провел аудит организаций развития, результаты переданы в правительство для решения о дальнейших действиях в отношении этих институтов. Об этом журналистам заявил главный финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских.

"Мы аудит провели. <…> В правительство материалы по этому аудиту мы все направили. Дальше уже будет решение правительство о том, каким образом и кого мы будем к себе консолидировать, и кого к себе консолидировать не будем", - сказал Московских, уточнив, что результаты аудита показали разное состояние организаций, в том числе и необходимость докапитализации отдельных из них.

Он отметил, что, согласно принятой дорожной карте, правительство до конца второго квартала этого года должно определиться с дальнейшей судьбой институтов развития.

Московских сообщил, что перечень активов, которые будут переданы в рамках реформы институтов развития от "ВЭБ-лизинга" в пользу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), пока не определен, идет процесс обсуждения.

"Пока окончательных решений того, что конкретно будет передаваться или не передаваться, и как это будет все происходить, нет. Идет процесс обсуждения с коллегами из ГТЛК, пока еще финальных оценок нет. Окончательного списка еще нет", - сказал он.

В апреле генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих заявлял журналистам, что компания может получить 79 самолетов, которые на данный момент находятся на балансе "ВЭБ-лизинга". Также, по его словам, ГТЛК станет получателем 30 самолетов МС-21 (контракт на их поставку "ВЭБ-лизингом" и "Иркутом" был подписан еще в 2013 г.). Тогда в пресс-службе ВЭБ.РФ журналистам заявили, что совместно с правительством прорабатываются различные варианты по лизинговым активам группы ВЭБ.РФ, учитывающие интересы клиентов, инвесторов и государства.