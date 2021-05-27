Средние цены на бензин в России за неделю выросли на пять копеек

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 мая 2021 года выросли на две копейки и составили 47,76 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на четыре копейки - до 45,07 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на шесть копеек - до 48,69 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 стала выше на двять копеек - до 55,37 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на три копейки - до 49,6 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 32 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Хабаровске - на 0,9% и Биробиджане - на 0,6%. Снижение цен наблюдалось в Севастополе - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,29 до 45,8 рубля, марки Аи-95 - от 48,6 до 52,19 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,19 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,6 до 45,59 рубля, марки Аи-95 - от 47,1 до 49,98 рубля, марки Аи-98 - от 55,4 до 57,8 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 10 по 16 мая снизился на 3,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 742,5 тыс. тонн. Производство дизельного топлива сократилось на 4,5% и составило 1 млн 401,9 тыс. тонн.