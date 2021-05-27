В ЦРПТ считают, что Unilever нагнетает ситуацию, заявляя о своей неготовности к маркировке

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Возможная приостановка производства мороженного "Инмарко" от компании Unilever из-за введения обязательной маркировки с 1 июня 2021 года является нагнетанием ситуации. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Считаем, что заявления о потенциальной краткосрочной остановке производства в столь ответственный для отрасли момент имеет своей целью нагнетание ситуации и не направлено на конструктивное разрешение вопроса, связанного с несвоевременной подготовкой производителя", - говорится в сообщении оператора.

Накануне компания объявила о возможной приостановке работы фабрик, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним. Простой фабрик будет касаться только производства для российского рынка (не экспортных позиций) и связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов. Кроме того, типографии также пытаются решить проблемы, связанные со стиранием кода и отслоением его с пленки.

В течение 2021 г. будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства. Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.

Unilever - один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса с ежегодным объемом продаж около 170 млрд единиц продукции. В России Unilever представлен с 1992 года.