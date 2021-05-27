Мишустин заявил, что РФ готова при первой возможности наращивать сообщение с Белоруссией

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Решение о расширении транспортного сообщения с Белоруссией не является политическим и полностью зависит от ситуации с пандемией. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко, заверив, что Россия готова наращивать транспортные связи с республикой при первой же возможности.

"Мы постепенно открываем воздушное и [иное] сообщение, которое так необходимо нашим гражданам. Конечно же, это полностью зависит от ситуации, связанной с пандемией", - заверил в ответ российский премьер.

Как подчеркнул Мишустин, в этих решениях "никакой политики нет". "Первое, что мы сделаем, - конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности", - отметил он.