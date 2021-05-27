Минсельхоз: большинство производителей сыров и мороженого готовы к маркировке с 1 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня 2021 года, когда вступает в силу обязательная маркировка этой продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Большинство производителей сыров и мороженого готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в министерстве, по инициативе Минсельхоза России в правила маркировки внесены изменения в отношении товаров, произведенных до 1 июня. Указанная мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски, считают в Минсельхозе.

В министерстве также отметили, что запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения. Таким образом, Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

При этом министерство считает необходимым продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении данной системы, работы типографий и поставок соответствующего оборудования.

Ранее компания Unilever, выпускающая мороженое "Инмарко", заявила о том, что может на 10 дней приостановить производство мороженого из-за введения обязательной маркировки с 1 июня 2021 года.

В течение 2021 г. будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 г., рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства. Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.