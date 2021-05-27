"Аэрофлот" перевез большинство пассажиров отмененных рейсов Air France в Москву

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" перевезла большую часть пассажиров французской Air France, которые не смогли улететь в Москву ее рейсами из-за проблем с согласованием маршрута полета. Об этом сообщил ТАСС источник в службах аэропорта Руасси - Шарль де Голль.

"Российский перевозчик взял на себя перевозку большинства пассажиров Air France", - сообщил собеседник агентства.

По его сведениям, собственных рейсов французского перевозчика в сторону РФ "может не быть до понедельника".