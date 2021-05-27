Кабмин обсуждает выделение из ФНБ 26,1 млрд рублей на развитие водородного транспорта

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает выделение 26,1 млрд руб. из ФНБ и 154 млрд руб. из бюджета на развитие водородного и электротранспорта до 2030 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. Общий бюджет программы может составить 776,8 млрд руб.

"На рабочей группе в правительстве мы обсуждаем стратегию развития водородного и электротранспорта в России до 2030 года. Планируется, что общий бюджет программы до 2030 года составит 776,8 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 154 млрд руб., из Фонда национального благосостояния (ФНБ) поступит еще 26,1 млрд руб. Остальная сумма будет привлекаться из внебюджетных источников", - сообщили в министерстве.

В свою очередь, в Минэнерго ТАСС пояснили, что более всего видят перспективы перевода на водородное топливо тяжелого вида транспорта - автобусов, грузовиков, а также железнодорожный и спецтранспорт.

Минэнерго разработало проект концепции развития водородной энергетики, который предусматривает создание экспортно-ориентированных производств, а также расширение сфер применения водорода на внутреннем рынке. "Транспорт здесь является одним из важнейших направлений использования водорода", - пояснили в министерстве.

В России уже ведется активная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа в области топливных элементов и водородного транспорта, добавили в министерстве.