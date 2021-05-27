Товарооборот между Россией и Белоруссией превысил доковидный уровень

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Объем товарооборота между Россией и Белоруссией в первом квартале 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил допандемийный уровень. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.

"По сверенным цифрам объем взаимного товарооборота в первом квартале вырос на 25% по сравнению с первым кварталом 2020 года и превысил доковидный уровень", - отметил он.

По словам российского премьера, в текущем квартале власти тоже фиксируют рост торгово-экономического оборота между двумя странами.

"Я хочу поблагодарить вас, коллектив правительства Белоруссии, коллег за эту работу. Это очень важно. Объемы товарооборота растут, и нас это не может не радовать. В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас развивается достаточно успешно", - отметил Мишустин.

Он добавил, что помимо этого страны продолжают совместно бороться с пандемией. Председатель российского правительства напомнил, что, в частности, на территории Белоруссии налажено производство российской вакцины "Спутник V". "Постоянно обмениваемся новыми информационными источниками, связанными с тем, как защищаться от коронавируса. У нас идет обмен тест-системами", - констатировал он.

Мишустин заверил, что российская сторона знает об интересе Белоруссии к российским вакцинам. Он обратил внимание на то, что в составе делегации РФ присутствует глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы, конечно же, всю двустороннюю повестку, связанную с борьбой с пандемией, обсудим", - заключил российский премьер.