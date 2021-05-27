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ПМЭФ-2021

Подмосковье на ПМЭФ представит проекты в сфере фармацевтики и сельского хозяйства

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион лидирует по объемам производства овощей и сыра

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московская область на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сделает акцент на проекты в сфере фармацевтики и сельского хозяйства. Об этом в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Будет сделан [акцент] на фарме, современном сельском хозяйстве. Мы тут проявили себя по овощам закрытым, соответственно, по сырам очень хорошо выглядим - мы лидеры в стране", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос о том, какие проекты представит Московская область на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что экономический форум позволяет увидеть перспективы, стратегию развития страны и региона.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.

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