Мишустин: поставка белорусских нефтепродуктов через порты РФ идет с опережением графика

МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Поставка грузов в рамках соглашения об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике идет с опережением графика. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.

"С опережением графика идет поставка белорусских экспортных грузов в рамках реализации межправсоглашений об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике", - указал Мишустин.

19 февраля Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских морских портах в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 млн тонн бензина, мазута и масла - в 2021 году. Кроме того, Россия и Белоруссия помимо поставок нефтепродуктов планируют проработать условия экспорта и других грузов через российские порты (в частности, белорусских калийных удобрений и леса).