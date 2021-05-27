Транспортник Austrian Airlines отменил рейс в Нанкин из-за отсутствия воздушного коридора

ВЕНА, 27 мая. /ТАСС/. Полет транспортного самолета австрийской авиакомпании Austrian Airlines был отменен в четверг из Вены в Нанкин (Китай) из-за отсутствия разрешения совершить его по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в австрийской авиакомпании. Ранее авиаперевозчик сообщил, что российские власти не выдали ей разрешение на совершение пассажирского рейса Вена - Москва в обход Белоруссии.

"Наш грузовой самолет из Вены в Нанкин в четверг также был отменен по такой же причине", - отметила представитель Austrian Airlines.

Авиаперевозчик при этом пока не обладает сведениями, сможет ли он совершить другой запланированный на пятницу пассажирский рейс из Вены в Москву, добавила собеседница агентства.

Как сообщили в четверг ТАСС в Austrian Airlines, компания была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву, потому что Россия не выдала ей разрешение на его выполнение по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. Наряду со многими другими европейскими авиакомпаниями австрийский авиаперевозчик приостановил полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС на фоне инцидента с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

В МИД Австрии назвали российское решение не выдавать разрешение непонятным и призвали Москву не создавать искусственных препятствий для авиасообщения между Россией и Европой.