РБК: Россия может разрешить прилет авиарейсов европейских компаний в обход Белоруссии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские власти в ближайшее время разрешат прилет авиарейсов европейских авиакомпаний по альтернативным маршрутам - в обход Белоруссии. Об этом в четверг пишет издание РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу РФ.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

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По данным издания, задержка принятия такого решения связана с необходимостью проработки обновленных маршрутов для самолетов в связи с отказом европейских авиакомпаний летать над территорией Белоруссии.

Как сообщил РБК представитель российской авиакомпании, в Росавиации проходит совещание, где обсуждается данный вопрос.

В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев РБК.

27 мая в Austrian Airlines сообщили ТАСС, что Россия не выдала ей разрешение на выполнение рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии.

Страны Европы после инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске решили запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и использовать его воздушное пространство, а также рекомендовали своим перевозчикам избегать полетов над республикой.