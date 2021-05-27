Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,74%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций вышел к новым историческим вершинам по индексу Мосбиржи, который завершает в зоне положительных значений шестую торговую сессию подряд. Так, по итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,74%, до 3 738,68 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,82%, до 1 603,67 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 20:30 мск сохранял уровни предыдущего дня - 73,51 рубля, евро снизился на 0,01%, до 89,63 рубля.

"Геополитический позитив, сохранение комфортных ценовых уровней в нефти вселили уверенность в покупателей. Общерыночный оптимизм вырос на фоне состоявшихся переговоров руководства США и КНР, которые прошли в конструктивном ключе. В частности, Вашингтон временно отменил ограничения, наложенные ранее на китайского IT-гиганта Xiaomi", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем сдерживающим фактором стал разворот к повышению доходностей долгового рынка - график доходности 10-летних гособлигаций США подобрался к уровню 1,62%. "Один из руководителей ФРС Рэндал Куорлз в своем выступлении не исключил скорого начала дискуссии о сворачивании сверхмягкой денежно-кредитной политики. Макростатистика между тем указывает на продолжение улучшения ситуации на рынке труда США - за минувшую неделю число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 406 тыс. при ожидавшихся 425 тыс., значение постепенно приближается к уровням до пандемии", - добавил Бахтин.

Эксперты полагают, что в пятницу, 28 мая, преобладают шансы повышения рынка. По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра будет формироваться в пределах 3 650 - 3 750 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74 рубля. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 695 - 3 765 пунктов, а также 73,3-73,5 рубля и 89,35-89,75 рубля соответственно.