"Смартавиа" будет развиваться как лоукостер с вхождением в топ-5 авиаперевозчиков в России

КАЛИНИНГРАД, 27 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Смартавиа" (Smartavia, до апреля 2019 года выполняла полеты под брендом "Нордавиа") планирует свое дальнейшее развитие в качестве смарт-лоукостера с обновлением авиапарка новыми самолетами Airbus А320neo и ростом годового пассажиропотока к 2025 году до 16 млн человек. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Савостин на пресс-конференции в Калининграде в четверг.

"Речь идет о принятии компанией "Смартавиа" концепции лоукостера, а точнее - смарт-лоукостера. <...> Авиакомпания сделала ставку на [самолет] А320neo и флот свой планирует в дальнейшие годы развивать именно с этим типом воздушных судов, продолжая работать с "Боингами", которые имеют лизинговые контракты, как минимум до срока их истечения. К окончанию 2025 года стратегия нашей авиакомпании подразумевает введение в эксплуатацию, на сертификат, 43 воздушных судов данного типа (А320neo) и, соответственно, порядка 16 млн пассажиров - объем перевозки ежегодный - это наш ориентир и наша цель, к которой мы будем очень уверенно стремиться. Таким образом, глобальная цель и интерес авиакомпании "Смартавиа" в ее развитии - это вхождение в пятерку крупнейших авиаперевозчиков в Российской Федерации", - сказал Савостин.

Гендиректор авиакомпании отметил, что в текущем году "Смартавиа" освоила А320neo и пополнила свой авиапарк тремя самолетами этого типа, два из них уже работают на линиях, еще один начнет полеты в ближайшее время. Пополнение флота компании этими самолетами до 2022 года предусматривает ежегодное приобретение 7-8 самолетов в год. "Машины будут абсолютно новые - с завода. Это будет тоже очень значимым моментом, потому что мы в своей истории в первый раз будем получать абсолютно новые воздушные суда", - отметил Савостин, подчеркнув, что таким образом произойдет значительное обновление авиапарка компании.

"Смартавиа" в своей стратегии учитывает предоставление большого количества услуг для пассажиров с учетом IT-технологий, дополнительные сервисы, позволяющие, например, менять места в самолете. Кроме того, компания будет использовать систему WOW, которая позволяет пассажирам во время полета не только просматривать на своих гаджетах развлекательные программы, но и получать набор сервисных услуг, включая бронирование отелей, заказ экскурсий в городах, куда они отправляются, с учетом рейса и направления полета, рассказал гендиректор авиакомпании, отметив, что это станет одним из факторов, отличающих ее от других бюджетных авиаперевозчиков.

Авиакомпания "Смартавиа" в настоящее время выполняет рейсы в 65 российских и зарубежных аэропортов. В ее парке 14 самолетов Boeing 737-700, - 800 и Airbus А320neo. В 2020 году авиакомпания перевезла более 1,6 млн пассажиров. Базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге (Пулково) и Москве (Домодедово).