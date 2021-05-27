Власти Татарстана поддерживают сделку по слиянию "Сибура" с "Таифом"

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Татарстан ставит перед собой задачу увеличить производство полимеров и каучуков в два раза, для решения которой не хватает ресурсов одной компании. Власти республики поддерживают сделку "Сибура" с "Таифом" по объединению нефтегазохимических бизнесов, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в интервью Тине Канделаки в эфире телеканала RTVI.

"Группа компаний "Таиф" - это крупный игрок, "Сибур" - еще крупнее. Сегодня, чтобы на рынке [конкурировать] (а нам нужен не только рынок России, а внешние рынки, и у нас большие, амбициозные задачи увеличить производство полимеров, каучуков в Татарстане в два раза), ресурсов одной компании не хватает. Это их решение, cделка абсолютно объективная, мы поддерживаем", - сказал он. По его словам, сделка обсуждалась с властями республики.

Президент Татарстана отметил, что не имеет значения, кто является собственником производства, если при его развитии создаются рабочие места и выплачиваются налоги. "Вот у нас 35 заводов в особой [экономической] зоне "Алабуга" работает, выручка где-то 90 млрд рублей, будет больше. Чьи они? Турецкие, американские, китайские у нас есть компании, нам без разницы. Они налоги платят у нас, рабочие места у нас, зарплаты у нас", - добавил Рустам Минниханов.

О сделке

"Сибур" и "Таиф" ранее подписали соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов, для этого на базе "Сибур холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры "Таиф" получат 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы. При этом объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

В среду, 26 мая, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что получила ходатайство о покупке "Сибуром" 100% голосующих акций "Таиф". Служба оценит влияние сделки на рынок нефтехимии.

Глава "Сибура" Дмитрий Конов отмечал, что сделка будет двухэтапной. По его словам, первый этап может завершиться в III квартале 2021 года в случае одобрения сделки со стороны ФАС.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.

"Таиф" - головная компания крупнейшей непубличной группы РФ. Группа ведет свою деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. По итогам 2020 года доля группы в общем объеме производства в РФ составила: по каучукам - 64%, по пластикам - 28%.

Производственные мощности компаний, входящих в группу, расположены в Татарстане. Штаб-квартира группы "Таиф" находится в Казани.