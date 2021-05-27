Нидерланды пока не получали уведомления от России о выходе из налогового соглашения

ГААГА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Нидерландов пока не получило официального уведомления от РФ о выходе из налогового соглашения. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Минфина королевства Ремко Раус в ответ на просьбу прокомментировать подписание президентом России Владимиром Путиным закона о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

"Мы знаем, что Россия принимает шаги по выходу из налогового соглашения с Нидерландами, - отметил он. - Однако Нидерланды пока не получили официального уведомления". "Как только мы получим уведомление, мы определим, какие последствия это будет иметь для голландского бизнеса, - добавил Раус. - Пока же мы продолжим диалог с Россией с целью поиска решения".