{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Нидерланды пока не получали уведомления от России о выходе из налогового соглашения

Официальный представитель Минфина королевства Ремко Раус заявил, что страна продолжит диалог с РФ для поиска решения по налоговому соглашению
© Артем Геодакян/ТАСС

ГААГА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство Нидерландов пока не получило официального уведомления от РФ о выходе из налогового соглашения. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель Минфина королевства Ремко Раус в ответ на просьбу прокомментировать подписание президентом России Владимиром Путиным закона о денонсации межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

"Мы знаем, что Россия принимает шаги по выходу из налогового соглашения с Нидерландами, - отметил он. - Однако Нидерланды пока не получили официального уведомления". "Как только мы получим уведомление, мы определим, какие последствия это будет иметь для голландского бизнеса, - добавил Раус. - Пока же мы продолжим диалог с Россией с целью поиска решения".

 

Теги
НидерландыРоссия
"Смартавиа" будет развиваться как лоукостер с вхождением в топ-5 авиаперевозчиков в России
Авиакомпания в настоящее время выполняет рейсы в 65 российских и зарубежных аэропортов
Читать полностью