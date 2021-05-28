Каждый пятый россиянин верит в улучшение экономической ситуации в стране

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Каждый пятый россиян считает, что экономическая ситуация в стране будет улучшаться. При этом доля оптимистично настроенных граждан за последний год увеличилась, свидетельствуют результаты совместного исследования компаний "Ромир" и BCG (есть в распоряжении ТАСС).

"Оптимистичных прогнозов относительно экономической ситуации в России в той или иной степени придерживаются 22% россиян. "Экономическая ситуация не может стать хуже, возможно только улучшение" - с данной позицией согласны 10% опрошенных россиян (10% мужчин и 10% женщин). В 2020 году в возможном улучшении были уверены 6% россиян", - говорится в исследовании. При этом самыми оптимистичными среди положительно настроенных оказались 12% россиян (13% мужчин и 12% женщин) - их количество на 3% больше, чем в 2020 году, - по их мнению, ситуация в экономике в ближайший год будет только улучшаться.

Однако почти половина россиян не ожидают каких-либо изменений. "Доля аудитории, которая не ожидает ни улучшения, ни ухудшения экономики в стране в ближайшем будущем, составила 43% (41% мужчин и 43% женщин) от всех россиян. В прошлом году доля приверженцев стагнации составляла 21%", - отмечают аналитики.

Негативно настроена примерно треть респондентов. Так, 36% мужчин и 32% женщин считают, что экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

"За год количество оптимистично настроенных граждан увеличилось и сегодня составляет 12%, а негативных прогнозов стали придерживаться вдвое меньше соотечественников - положительные настроения россиян в отношении экономической ситуации в стране подтверждают постепенную, но в то же время стабильную смену упаднических чувств населения на более оптимистичные", - отмечает директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Исследование проводилось на базе платформы Romir Consumer Scan Panel (технологическая лонгитюдная платформа, обрабатывающая данные о потребителях). В исследовании участвовали около 1,5 тыс. респондентов из всех регионов России из различных социальных и демографических групп, с углубленным исследованием по Москве.