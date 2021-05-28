Украина прекратила поставки электроэнергии из Белоруссии по договоренности с Литвой

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину были прекращены по договоренности с Литвой, а не в связи с белорусскими событиями. Об этом заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Один плюс один".

"Решение о запрете закупки электроэнергии в Белоруссии не связано с белорусскими событиями. Оно готовилось давно во исполнение договоренностей между президентами Украины и Литвы, а также для украинской энергобезопасности", - отметил министр.

Он назвал при этом "стратегически выверенным и просчитанным" решение Киева отказаться от закупок электричества в РФ и Белоруссии. "Украина - один из крупнейших производителей электроэнергии в Европе, в отличие <...> от Литвы, которая должна закупать, мы экспортеры электроэнергии и будем ее экспортировать", - сказал Кулеба.

Запрет на импорт электроэнергии

27 мая Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, аннулировала итоги годовых аукционов, на которых уже была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Европейского сообщества (Белоруссией и Россией).

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. В апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт до конца года. Однако с 2021 года его полномочия ограничивать импорт истекли, коммерческие поставки возобновились. Верховная рада 15 апреля вновь предоставила полномочия регулятору ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии и России до конца текущего года.

Литва отказалась от закупок электроэнергии в Белоруссии с 2020 года, прекратив выдавать компаниям новые разрешения на импорт белорусской электроэнергии.