"Известия": в России планируют создать единую базу по киберпреступлениям

Как отмечает издание, в письме поясняется, что, по данным Банка России, количество операций, осуществленных без согласия клиентов, составило в 2020 году порядка 773 тыс., что больше показателя предыдущего года примерно на 30%. По данным МВД, число преступлений с использованием пластиковых карт достигло в 2020 году 190,2 тыс., что в 5,5 раза больше показателей предыдущего года. При этом Уголовный кодекс РФ предусматривает отдельные составы преступлений, которые связаны с хищением денежных средств. В письме Минфина отмечается, что это кражи с банковских счетов, мошенничество с использованием служебного положения, с применением электронных средств платежа и т. д.

Как подчеркивается в документе, наличие такого количества смежных составов влияет на расхождение в статистике киберпреступлений, а также создает трудности в правоприменительной практике. В связи с этим Минфин поддерживает разработку единого подхода к формированию статистики киберпреступлений и оценке ущерба от них. Составление единой базы предлагается закрепить за одним или несколькими министерствами. Как отмечается в письме, осуществление единого подхода к формированию статистики предоставит возможность более эффективно оценивать методы борьбы со злоумышленниками.

Как пояснила "Известиям" вице-президент АБР Яна Епифанова, единая и прозрачная статистика позволит видеть болевые точки и вырабатывать необходимые меры, а также оценивать эффективность тех или иных инструментов борьбы с преступностью. Она также добавила, что в процессе межведомственного обсуждения АБР предложит собрать данные ЦБ и МВД в единую целостную картину как по количеству разных видов преступлений, так и по ущербу от них.

Газета сообщает, что единый подход к формированию статистики по киберпреступлениям поддержали в Сбербанке, банке "Открытие", Росбанке, Ак Барс банке, Почта банке и крымском РНКБ. В Сбере уточнили, что именно они вынесли этот вопрос на обсуждение в АБР.

"Известия" направили запросы в Минфин, ЦБ и МВД.