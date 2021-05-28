В Приамурье семьи с четырьмя и более детьми освобождены от уплаты транспортного налога

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Амурской области приняли поправки в областной закон о транспортном налоге, в соответствии с которыми многодетные семьи региона с четырьмя и более детьми освобождаются от уплаты этого налога. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба заксобрания.

"Если в многодетной семье четверо детей или больше, их родители получат право не платить транспортный налог независимо от того, какой у семьи автомобиль: ездят ли они на малолитражке или на большом микроавтобусе. До сих пор действовало ограничение: мощность авто не должна была превышать 150 лошадиных сил", - цитирует пресс-служба слова руководителя фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Ирины Киевской.

Уточняется, что нулевая ставка по транспортному налогу без учета мощности автомобиля будет действовать до тех пор, пока старшему ребенку (или старшим детям, если их, например, пять или шесть), не исполнится 23 года, при условии, что после школы они продолжили учиться по очной форме в вузе или ссузе. "После того как студенты вырастут и по закону перестанут учитываться в составе многодетной семьи, пользоваться льготой родители смогут по прежним правилам, которые гласят, что семья с тремя и более детьми освобождается от уплаты налога на машину мощностью до 150 "лошадок", - добавили в пресс-службе.

Теми же поправками установлено полное обнуление налога на один автомобиль для ветеранов боевых действий. "Что касается данных поправок, региональная казна в результате их введения недополучит около 4,4 млн рублей. При этом воспользоваться расширенными льготами смогут порядка 4 тыс. многодетных семей и 10 тыс. ветеранов боевых действий", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания области Вячеслава Логинова.

Все изменения в закон вступят в силу в июне, новые правила предоставления льгот распространяются на период с 1 января 2021 года, то есть применять их в своих расчетах налоговики начнут в следующем году.