Регионам Дальнего Востока предложат поучаствовать в проекте по обучению поваров

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Регионам Дальневосточного федерального округа предложат перенять опыт Приморского края в реализации регионального проекта, направленного на бесплатное обучение поваров. Ростуризм готов софинансировать такие проекты, сообщила в пятницу руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях VII Тихоокеанского туристического форума во Владивостоке.

"Сегодняшний проект ["Кадры для бизнеса. Рестораны"], который вы (участники форума - прим. ТАСС) вместе с коллегами из правительства Приморского края реализовали, - это реально очень крутая история, хороший пример сотрудничества бизнеса, государства, молодых ребят, у которых горящие глаза и которые хотят работать и найти свое профессиональное место. Мы обязательно будем этот опыт тиражировать. У нас сегодня во Владивостоке очень много [участников форума из] регионов, но это практически все регионы Дальнего Востока. Мы обязательно им расскажем об этом проекте, коллеги поделятся опытом", - рассказала Догузова.

"Договорились [с исполняющим обязанности мэра Владивостока Константином Шестаковым], что обязательно этот проект предложим всем другим регионам. Будем готовы поддерживать другие регионы в таких проектах на принципах софинансирования", - добавила она.

Догузова отметила, что во Владивостоке находится большое количество достойных ресторанов. "Владивосток - это однозначно про гастрономию и про вкусную еду. <...> Вспоминая Владивосток, я, помимо невероятных красот, всегда вспоминаю, что там вкусно. А мы всегда с удовольствием возвращаемся туда, где пробовали что-то необычное", - подчеркнула глава Ростуризма.

На форуме также присутствовал инициатор проекта "Кадры для бизнеса. Рестораны" Илья Сухих. Он рассказал журналистам, что сейчас, помимо начинающих участников, планируется обучить на бесплатных кулинарных курсах около 3 тыс. поваров. "На данный момент у нас недостаточно профессиональных кадров. Моя миссия как предпринимателя - обучить 3 тыс. поваров, чтобы они смогли в нашем городе изменить культуру питания, чтобы туристы со всего мира могли приехать и попробовать наши дальневосточные морепродукты и вообще любую еду высочайшего уровня", - рассказал он.

В 2020 году правительство Приморского края совместно с центром "Мой бизнес" запустило проект "Кадры для бизнеса. Рестораны", благодаря которому жители региона могут бесплатно осваивать профессию повара. Первое направление рассчитано на трехмесячное обучение всех желающих. Вторая программа направлена на выпускников 11-х классов. После выпуска участники трудоустраиваются в рестораны края.