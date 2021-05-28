Очередь из грузовиков на границе Приморья и КНР достигла 500 машин

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Очередь из грузовых машин на границе между Приморским краем и Китаем со стороны России выросла до 500 грузовиков. Такие данные предоставили ТАСС в пятницу в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Как следует из сводки протяженности очередей на утро пятницы, со стороны России на трех пропускных пунктах Уссурийской таможни "Полтавка", "Пограничный" и "Краскино" в очередях стоят в общей сложности 500 машин. При этом за предыдущие сутки на выезд из РФ было оформлено 157 грузовиков, что значительно больше темпов оформления в марте и апреле.

Ситуация с очередями сохраняется с осени 2020 года. За это время количество ежедневно стоящих на границе водителей менялось, но начиная с ферваля оно постепенно растет.

Основные поставки китайских овощей в Приморье идут через пункты пропуска "Краскино", "Пограничный" и "Полтавка". В прошлом году китайские власти дважды ограничивали пересечение границы водителями грузовиков по соображениям борьбы с коронавирусной инфекцией. Из-за этого с российской стороны постоянно скапливались очереди из грузовых автомобилей. Чтобы нормализовать ситуацию, власти Приморского края ввели электронные очереди на проезд грузового автотранспорта к пунктам пропуска.

Также, в конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции. Из-за этого Китай ограничил импорт рыбной продукции, а позже китайская сторона ужесточила карантинные меры и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.