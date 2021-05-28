Установка российской турбины на ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае начнется в 2022 году

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Установка российской инновационной турбины ГТЭ-110М мощностью 110 МВт на теплоэлектростанции "Ударная" в Крымском районе Краснодарского края, которая создается для покрытия энергодефицита, начнется в декабре 2022 года. Завершить установку планируется летом 2023 года, обеспечить готовность к проведению пуско-наладочных работ - к осени 2023 года, сообщил ТАСС глава департамента инвестиций Краснодарского края Василий Воробьев.

"В рамках подготовки к строительству титульного объекта ТЭС "Ударная" уже ведется изготовление инновационного оборудования - газотурбинной установки большой мощности типа ГТЭ-110М мощностью 110 МВт. Турбина имеет сравнительно низкий расход топлива, что влечет за собой уменьшение себестоимости полученной энергии. <…> Начало строительства блока 110 МВт запланировано на апрель 2022 года, продолжительность строительства в планах инвестора - 19 месяцев", - сказал Воробьев.

Он уточнил, что инвестиционный проект ТЭС "Ударная" предназначен для покрытия энергодефицита Юга России и поддержания стабильной работы энергосистемы Крымского полуострова.

"На сегодняшний день в рамках проекта выполнено устройство основного объема подземных инженерных коммуникаций, фундаментов зданий и сооружений первых трех этапов строительства, возведены каркасы основных корпусов. Начат монтаж основного технологического оборудования", - добавил глава департамента.

Ранее сообщалось, что ввод новой теплоэлектростанции (ТЭС) "Ударная", которая строится в Крымском районе Краснодарского края, может быть перенесен на конец 2023 года из-за решения об установке российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М.

ГТД-110М сейчас является единственной отечественной разработкой мощностью 90-130 МВт. Газовые турбины являются ключевым элементом парогазовых установок для выработки электричества. "ОДК-Сатурн" сможет ежегодно производить по две газовых турбины большой мощности ГТД 110-М с 2023 года, по четыре - с 2025 года, а всего потребность рынка в этих турбинах оценивается в 30 единиц на 50 млрд руб.