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В России на 10% снизили экспортную пошлину на вывоз соевых бобов

Она будет действовать с 1 июля 2021 года до 31 августа 2022 года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство России на период с 1 июля 2021 года до 31 августа 2022 года снизило экспортную пошлину на соевые бобы с 30 до 20%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.

"В России с 1 июля 2021 года вводятся новые пошлины на вывоз соевых бобов. Такое постановление утвердило правительство. Размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее чем $100 за тонну", - отмечается в сообщении.

Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%.

По мнению правительства, снижение пошлины на 10%, с одной стороны, позволит сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, с другой стороны - сохранит препятствия для роста цен на этот продукт.

Решение будет действовать до 31 августа 2022 года включительно. Оно поможет поддержать баланс на внутреннем рынке масличных культур и продуктов их переработки, добавили в кабмине.

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