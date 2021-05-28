РБК: россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Почти половине россиян (43%) необходим доход в 70-150 тыс. рублей в месяц для того, чтобы начать делать долгосрочные накопления сейчас и реализовать свои планы до наступления пенсионного возраста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса экспертов сервиса "Работа.ру" и СберНПФ (негосударственного пенсионного фонда Сбербанка).

При этом 9% опрошенных считают, что для самостоятельного создания пенсионных накоплений им достаточно получать до 50 тыс. рублей в месяц, 19% - необходимы 50-70 тыс. рублей в месяц, 14% сообщили, что доход, необходимый для накоплений на составляет 150-200 тыс. рублей, а 15% - свыше 200 тыс. рублей в месяц.

Уточняется, что среди респондентов долгосрочные накопления делают только 20% опрошенных, а 30% планируют начать копить в ближайшее время. Эксперты выяснили, что, те, кто копят на долгий срок, откладывают ежемесячно 5% своего дохода (62% от числа тех, кто занимается накоплением), 21% отправляет на сбережения 5-10% дохода и только 2% россиян рассказали, что могут откладывать на будущее свыше 50% доходов.