"Яндекс" определил 12 направлений для устойчивого развития

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Яндекс" определил 12 приоритетных для компании направлений в социальной, экологической сферах и по корпоративному управлению (ESG) для устойчивого развития. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс" представил повестку в области устойчивого развития - список приоритетных для компании направлений в социальной и экологической сферах и в сфере корпоративного управления (ESG). О том, что уже сделано в каждом направлении, "Яндекс" рассказал в своем первом отчете об устойчивом развитии", - сообщили в компании, уточнив, что отчет будет выходить ежегодно.

В компании отмечают, что повестка объединяет 12 направлений устойчивого развития - часть из них, например, качество сервисов, информационная безопасность и благополучие сотрудников, всегда были среди приоритетов "Яндекса". Другая часть, например, управление отходами и сокращение углеродного следа, - относительно новые: здесь есть зоны роста и многое можно улучшить с помощью технологий компании.

Для каждого направления IT-гигант определил цели и задал метрики - показатели, по которым можно будет оценить результаты. Так, в области образования целью являются повышение доступности образовательных сервисов и подготовка квалифицированных специалистов для IT-индустрии, а одна из метрик - количество человек, воспользовавшихся бесплатными образовательными возможностями сервисов "Яндекса". По мере развития компании цели и метрики могут пересматриваться и обновляться.

Чтобы составить повестку устойчивого развития, "Яндекс" систематизировал все свои проекты и инициативы, связанные с воздействием на экономику, природу и общество. Это позволило определить, в какие сферы жизни компания уже вносит значимый вклад и в каких она может быть полезна в перспективе. Повестка - часть первого ESG-отчета "Яндекса". В нем компания рассказала, какие шаги в области устойчивого развития уже сделаны в каждом из приоритетных направлений.

В частности, из раздела "Информационная безопасность" можно узнать, какие меры "Яндекс" предпринимает для защиты данных пользователей, а из раздела "Экологическая ответственность" - как оценивает углеродный след. "В отчете также приводятся разнообразные числа и факты: от количества выданных сотрудникам компании патентов до размера инвестиций в образовательные проекты. Некоторые показатели - например, расчет выбросов парниковых газов инфраструктурой "Яндекса" - раскрываются впервые", - объяснили в компании.

Экология

В отчете отмечается, что "Яндекс" уделяет особое внимание тому, чтобы дата-центры компании были энергоэффективными, а офисы с каждым годом становились более "зелеными" (новый офис строится по международным стандартам BREEAM). По сравнению со среднемировым и среднероссийским значениями функциональное потребление энергии дата-центрами "Яндекса" оказалось на 21% более эффективным. Также в документе говорится, что новые дата-центры компании демонстрируют эффективность расхода энергии для питания серверного оборудования - этот показатель в шесть раз лучше, чем в среднем по миру.

Кроме того, компания работает над тем, чтобы сами сервисы все больше заботились об окружающей среде. Например, 92% и 15% упаковки "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Лавки" соответственно изготавливается из вторичных или повторно использованных материалов, и 67% отходов "Яндекс.Маркета" за двухлетний период были переработаны или повторно использованы. "Яндекс.Лавка" отдала на переработку почти 500 тонн отходов.

Согласно данным отчета, 52% всего углеродного следа инфраструктуры "Яндекса" в 2020 г. пришлось на потребление электроэнергии и 44% парниковых газов - на сжигание топлива автомобильным транспортом, находящимся в собственности или в лизинге ("Беспилотные технологии" и "Яндекс.Драйв").

В повестке компании по этому направлению заявляется, что "Яндекс" планирует внедрять энергоэффективные решения на этапах строительства собственной инфраструктуры с учетом возможностей оптимизации затрат и снижения экологического воздействия. Также компания намерена оптимизировать управление отходами в сервисах электронной коммерции и развивать практики передачи отходов для переработки. В части углеродного следа IT-гигант намерен регулярно отслеживать экологическое воздействие собственной инфраструктуры и оценивать возможности по его снижению, а также анализировать возможные оценки углеродного следа сервисов для его дальнейшего снижения.

Об отчете

Отчет опубликован на русском и английском языках и составлен по международным стандартам GRI Standards и SASB.

Также "Яндекс" ориентировался на цели устойчивого развития, предложенные ООН.