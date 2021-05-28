Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,32%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил 0,32% и достиг 3750,46 пункта, индекс РТС поднялся на 0,13% - до отметки 1605,78 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:03 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,18%, до уровня 3 745,43 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 603,24 пункта (-0,03%).

На 10:08 мск индекс Мосбиржи рос на 0,05%, до 3 740,52 пункта, индекс РТС находился на уровне 1 599,99 пункта (-0,24%).

Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,17% - до $69,34 за баррель, нефть сорта WTI - на 0,03% и торгуется на уровне $66,83 за баррель.