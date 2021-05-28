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"Газпром" попросил суд приостановить дело о штрафе в €50 млн из-за Nord Stream 2

По данным компании, ходатайство подано в мае в суд Польши
© EPA-EFE/FELIPE TRUEBA

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром" обратился в суд Польши с ходатайством приостановить рассмотрение антимонополного штрафа в размере €50 млн на российский холдинг по делу о "Северном потоке - 2", следует из отчета "Газпрома" по МСФО за первый квартал 2021 года.

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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) в июле 2020 года уведомил российский холдинг о наложении такого штрафа "за непредоставление ранее запрошенной антимонопольным органом Польши информации в рамках указанного антимонопольного расследования". В августе "Газпром" обжаловал это решение в компетентном суде Польши. В отчете поясняется, что штраф не будет подлежать взысканию до момента вступления в силу соответствующего решения суда.

"19 мая 2021 года "Газпром" подал в компетентный суд Польши ходатайство о приостановлении рассмотрения дела о наложении указанного штрафа на "Газпром" до вынесения судом решения по делу об обжаловании решения антимонопольного органа Польши о предполагаемой концентрации "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток - 2", - говорится в отчете.

 

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