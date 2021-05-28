Кабмин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования внутрироссийских чартеров, сообщила в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Постановление предусматривает возмещение 50% затрат на организацию чартера. Компенсации будут доступны туристическим компаниям, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту", - отметили в пресс-службе. По ее данным, число перевезенных пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек. Перечень субсидируемых направлений предстоит определить Ростуризму.

В середине мая Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране. В кабмине рассчитывают, что программа поможет снизить стоимость туристических услуг и повысить привлекательность путешествий по России. Это решение было принято по итогам общения председателя правительства с представителями отрасли во время рабочей поездки в Республику Алтай.