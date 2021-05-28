Новак заявил, что российский газ по "Северному потоку" в четыре раза чище американского

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - пояснил вице-премьер.

По его словам, Россия уделяет огромное внимание обеспечению своего экологического лидерства. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в четверг утверждала, что полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире.

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2". Она отметила, что по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа на Земле".

Американский сжиженный природный газ (СПГ) производится из сланцевого природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (фрекинг), который является одним из самых грязных в отрасли, затем по трубопроводам газ перекачивают на заводы для дальнейшего сжижения. Далее СПГ танкерами перевозят в Европу, что дополнительно существенно повышает суммарные выбросы парниковых газов на протяжении жизненного цикла американского СПГ.