"Известия": производители предложили зафиксировать цены на материалы для игрушек

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в начале июня обсудит с Минпромторгом вопрос о компенсации дополнительных расходов поставщикам сырья для изготовления игрушек. Мера позволит изготовителям игрушек не поднимать цены на товары, сообщают "Известия" в пятницу со ссылкой на главу АИДТ.

Стоимость сырья для изготовления игрушек, то есть пластика, дерева, бумаги, картона, металла и ткани, следует зафиксировать, а впоследствии и выплачивать его изготовителям разницу между рыночной ценой и замороженной. Таким образом, производители конечной продукции смогут избежать резкого повышения цен на свой товар. С таким предложением АИДТ обратится к Минпромторгу в начале июня, рассказала газете глава ассоциации Антонина Цицулина.

С начала 2021 года отрасль столкнулась с ростом цен на сырье, ограничительные меры привели к разрыву кооперационных цепочек по всем пунктам поставки материала. К тому же, значительно выросли цены на логистику, отмечалась заболеваемость в коллективах. За 2020 год к декабрю ДСП подорожала на 43%, до 233 рублей за кубометр, трикотаж - на 21%, до 646 рублей за метр, полипропилен - на 25%, до 87 рублей за килограмм, отметили в АИДТ. В итоге к настоящему времени стоимость материалов выросла на 30-70%, сказала глава ассоциации.

Цицулина уточнила, что сейчас розница продает игрушки, изготовленные и закупленные в прошлом году, поэтому подорожание сырья на их ценах еще не отобразилось. Игрушки, сделанные из материалов более высокой стоимости, появятся в рознице осенью, глобальные производители предупредили о том, что могут скорректировать свои цены.

Меры господдержки помогут стабилизировать ситуацию с сырьем для игрушек. Тем более, производители против введения квот на экспорт и других ограничений, связанных с вывозом товаров, уточнили в ассоциации.