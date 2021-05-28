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СМИ: Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Воздушные суда не смогут пролетать над территорией Украины даже транзитом

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

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"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь", - сообщил агентству РБК-Украина источник в правительстве.

Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом. По данным собеседника агентства, кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и украинскому регулятору в сфере гражданской авиации ("Украэрорух").

С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, и задержанием пассажира этого самолета - одного из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.

 

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