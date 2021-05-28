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В администрации президента Польши назвали "Северный поток - 2" "бомбой для евроинтеграции"

Глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский считает, что решение президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций против трубопровода основано на ошибочных оценках
© Nord Stream 2/Paul Langrock

ВАРШАВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций против трубопровода "Северный поток - 2" основано на ошибочных оценках. Такое мнение выразил в пятницу в эфире Польского радио глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.

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"Я считаю, что это решение основано на ошибочной оценке реальности. "Северный поток - 2" - это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции", - утверждал он. По его версии, этот проект "действительно взорвет или может взорвать Европейский союз".

Как считает Щерский, суммарный объем газа, который пойдет в Европу по двум нитям "Северного потока", "создаст зависимость Германии от российских поставок, что означает политическое влияние России на внешнюю политику и экономику Европейского союза".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам Блинкена, это решение отвечает национальным интересам США.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

 

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