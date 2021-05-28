Лукашенко планирует обсудить с Путиным возобновление авиасообщения РФ и Белоруссии

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах в Сочи в пятницу рассчитывает договориться с российским лидером Владимиром Путиным о возобновлении полного авиасообщения между Россией и Белоруссией.

"Если у нас [все] более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу <...> Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости. То, что самолет будет летать или не летать - от этого ничего не изменится", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций государств - участников заседания глав правительств СНГ.

"Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему", - добавил белорусский лидер.

Лукашенко заявил также, что эпидемическая ситуация в России и в Белоруссии "примерно одинаковая".

Накануне премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призывал Россию восстановить полноценное воздушное сообщение между странами и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления. Соответствующее заявление белорусский премьер сделал, встречаясь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Минск для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Авиасообщение между Россией и Белоруссией было приостановлено в середине марта прошлого года по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за пандемии коронавируса. Получив разрешение от российских властей, "Белавиа" с 30 сентября 2020 года возобновила регулярные рейсы в Москву. После компания увеличила количество рейсов из Минска в Москву, а также возобновила приостановленные ранее из-за пандемии полеты в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Казань.