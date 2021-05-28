Участники Московского инновационного кластера получат гранты на реализацию проектов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов. Об этом сообщается в распространенных в пятницу материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели смогут стать участниками городской программы поддержки комплексных инновационных проектов. Постановление о внесении изменений в порядок предоставления грантов на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Программа поддержки комплексных инновационных проектов компаний-участников Московского инновационного кластера была утверждена правительством Москвы в декабре 2019 года. На первый отбор поступили 44 заявки. По итогам рассмотрения восемь компаний, прошедших экспертизу, получили гранты на общую сумму 285 млн рублей. Общая сумма инвестиций в реализацию проектов-победителей должна составить порядка 3,5 млрд рублей. Таким образом, на один рубль государственной поддержки приходится 12 рублей частных инвестиций.

"Среди получателей грантов 2020 года компании, работающие в таких отраслях как биотехнологии, новая энергетика, IT и микроэлектроника. За счет гранта компании могут компенсировать до 15% затрат на проект, но не более 200 млн рублей в год. Компенсации подлежат как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки ЦБ", - добавляется в материале.

К компенсируемым затратам относятся расходы на создание, приобретение или ремонт объектов капитального строительства, покупку оборудования и программного обеспечения, а также на создание и приобретение результатов интеллектуальной собственности или прав на них.

Изменения порядка

С учетом пожеланий представителей технологического бизнеса и итогов первой заявочной кампании новое постановление правительства Москвы вносит ряд изменений в порядок предоставления грантов на реализацию комплексных инвестиционных проектов.

"С целью поддержки отечественных производителей в рамках программы с 15% до 20% увеличен процент компенсации при покупке отечественного оборудования и программного обеспечения. Также отменены требования к минимальной численности персонала (не менее 30 сотрудников) и размеру средней заработной платы (+20% к средней зарплате по отрасли). Данные изменения открывают доступ к получению грантов для стартапов (индивидуальных предпринимателей) и небольших инновационных компаний (малого бизнеса)", - перечисляется в сообщении.

Кроме того, была доработана методика расчета предельного размера компенсации, который теперь не может быть больше суммы налогов, уплаченных компанией в бюджет города Москвы за два последних года. Также постановление утверждает порядок предоставления нового вида грантов - на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов, над которыми совместно работают несколько (не менее двух и не более пяти) участников Московского инновационного кластера.

Предельный размер поддержки таких проектов составит 600 млн рублей (200 млн рублей в год, не более трех лет). Максимальный размер компенсации составит 20% фактических затрат, понесенных участниками кооперационного проекта, а в случае приобретения российского оборудования или программного обеспечения - 25% фактических затрат.

"Новая мера поддержки будет стимулировать развитие кооперационных связей между столичными инноваторами. Принять участие в отборе смогут компании, реализующие инновационные проекты, вне зависимости от сферы их деятельности, а также размера компании. Главное условие - реализация прорывных технологических проектов. Проекты проходят социально-экономическую и технологическую экспертизу", - уточняется в материале.

Подавать заявки на получение грантов столичные инноваторы могут с 21 июня 2021 года.