ФАС выпустила рекомендации для прозрачного доступа поставщиков в торговые сети

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выпустила методические рекомендации, которые будут способствовать прозрачному и недискриминационному доступу производителей и поставщиков продуктов питания в торговые сети, сообщает ведомство.

Сейчас в большинстве случаев производители продовольственных товаров находятся в существенной рыночной зависимости от торговых сетей, отмечает ФАС. Действующая редакция закона о торговле не уточняет, какая конкретно информация должна размещаться на сайтах торговых сетей при отборе контрагентов, поэтому нередки случаи, когда торговая сеть формулирует условия доступа производителей и поставщиков на "полку" в обобщенном виде и тем самым может вводить их в заблуждение о своих реальных потребностях, или же ограничивает доступ к необходимой информации. Это может приводить к безосновательным отказам в заключении договоров на поставку продуктов питания и дискриминации поставщиков.

"Антимонопольная служба выпустила методические рекомендации, которые советуют уточнять виды, порядок, способы, состав и сроки раскрытия информации торговыми сетями при выборе поставщиков продовольственных товаров", - говорится в сообщении. Документ был разработан по итогам обобщения антимонопольной и судебной практики для обеспечения баланса интересов торговых сетей и их контрагентов (производителей и поставщиков).

Рекомендации ФАС содержат положения, которые проясняют для всех участников рынка критерии раскрытия информации, поясняет ведомство.

"ФАС России полагает, что методические рекомендации сделают выход на "полку" супермаркета для производителей и поставщиков прозрачнее и помогут небольшим производителям расширить каналы сбыта своей продукции", - говорится в сообщении.

Позиция рынка

По словам исполнительного директора ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Вострикова, новые рекомендации ФАС - это огромный шаг в сторону повышения прозрачности рынка и выстраивания добросовестных, недискриминационных отношений сетей и поставщиков. "Мы как крупнейший союз поставщиков полностью поддерживаем раскрытие информации о критериях отбора поставщиков той или иной сетью, сроках рассмотрения коммерческих предложений и ответов по ним, условиях договора поставки, в том числе по СТМ (собственная торговая марка), штрафных санкциях. Это принципиальные вопросы, по которым, как правило, возникают споры между контрагентами", - отмечает он.

Как указывает президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, союз поддерживает инициативу ФАС. "Сегодня федеральные торговые сети имеют колоссальное влияние на рынок розничной торговли. Поэтому мы считаем, что ФАС вышла с правильной инициативой, которая поможет в урегулировании баланса интересов на рынке и определении прозрачных правил игры. Поставщики не всегда знают, что из себя представляет та или иная сеть. Раскрытие этой информации поможет поставщикам и сетям понять правила игры до заключения контракта, а также достичь понимания между собой", - указывает Лялин.

По оценке исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, сегодня типовые договора поставки не содержат ключевых требований о критериях отбора поставщиков, выборке товара, о полных параметрах штрафных санкций и других важных деталей взаимодействия сетей и поставщиков. Поэтому торговые сети могут ранжировать поставщиков по своим внутренним критериям и правилам, которые не прозрачны для производителей. "Компании масложировой отрасли поддерживают эту инициативу и надеются, что это позволит сделать условия доступа в розничную сеть более прозрачными и объективными, предоставив равные шансы широкому кругу производителей и поставщиков", - указывает Мальцев.