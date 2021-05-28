"Сбер" поможет Пермскому краю развивать цифровые технологии и образование в регионе

ПЕРМЬ, 28 мая. /ТАСС/. Пермский край будет внедрять цифровые технологии и развивать образование в партнерстве со Сбербанком. Соглашение об этом было подписано между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Документ нацелен на долгосрочное партнерство в цифровизации отраслей в регионе, внедрение современных технологий в различных сферах, в том числе в рамках национальных проектов. Кроме того, стороны будут совместно решать задачи, направленные на повышение качества образования в регионе", - пояснили в пресс-службе.

В частности, соглашение предполагает совместную работу по внедрению и развитию в регионе новых цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач. Кроме этого, Пермский край и "Сбер" планируют сотрудничать в разработке и реализации образовательных программ, внедрять современные методы и технологии обучения. Проекты в данной сфере будут направлены на развитие кадрового потенциала, подготовку и переподготовку специалистов, а также повышение конкурентоспособности выпускников учебных учреждений.

"Именно поэтому соглашение касается развития цифровизации - внедрения и развития в Пермском крае новых продуктов и автоматизированных систем в разных сферах нашей жизни. В том числе рассматриваем возможность использования цифровой платформы "Сбера" для размещения наших сервисов и в сфере образования, и в сфере развития городской среды. И это, на мой взгляд, главное, потому что от качественной цифровизации процессов зависит комфорт людей", - цитирует пресс-служба Махонина.