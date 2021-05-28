Минцифры и Роскомнадзор поддержали закон о регулировании IT-гигантов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор и Минцифры поддерживают законопроект "о приземлении" иностранных IT-компаний. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявили представители этих ведомств.

"Роскомнадзор законопроект изучил, поддерживает, к реализации готовы", - сказал замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. Замглавы Минцифры Бэлла Черкесова также заявила о поддержке законопроекта. "Мы законопроект поддерживаем. Осуществляя деятельность у нас, иностранные IT-компании исполняют требование российского законодательства по желанию. Нам кажется, ситуация требует законодательного регулирования", - сказала Черкесова.

Законопроект также поддержали присутствующие на заседании представители ФАС и ЦБ.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая. В соответствии с ним, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний". Под регулирование документа подпадают ресурсы, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: распространение информации на русском языке, таргетирование рекламы для российских потребителей, обработка данных пользователей, находящихся в РФ, получение денег от российских граждан и организаций.

Документом также предусматривается комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. Кроме того, к ним относятся информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.