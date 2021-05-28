Голикова поручила МЭР создать новые рабочие места в регионах с низкой занятостью

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса привела к значительному снижению численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской, Кировской областях и Еврейской АО. В этой связи Минэкономразвития совместно с этим регионами должно проработать возможность создания новых рабочих мест для трудоустройства, сообщили в пятницу журналистам в секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой.

"По итогам данного вопроса было поручено Минэкономразвития совместно с руководством Республики Дагестан, Кировской и Псковской областей, Еврейской автономной области проработать возможность создания новых рабочих мест для трудоустройства граждан в рамках реализуемых и планируемых к реализации проектов развития соответствующих территорий", - говорится в сообщении.

Также главы этих регионов должны представить дополнительные анализы причин снижения численности занятого населения на рынке труда, включая сезонные факторы, и перечни мероприятий по восстановлению. Доклады должны быть представлены в Минтруд, а Минтруд на их основе должен скорректировать региональные программы этих четырех регионов для достижения допандемических значений.

Ситуация в регионах

Среди причин снижения занятости населения в Республике Дагестан, Псковской, Кировской областях и Еврейской АО - ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привел к сокращению их численности среди занятого населения.

"Например, в Псковской области это сокращение за 2020 год составило 13,2%. Произошло "проседание" в 2020 году отдельных секторов экономики. Так, в Псковской области численность работающих в начале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась: в деятельности гостиниц и общепита - на 18,3%, деятельности торговых центров - на 17,9%, в торговле - на 11,9%", - отметили в секретариате.

Также в этих регионах ежегодно сохраняется тенденция снижения численности занятого населения в I квартале в сравнении с IV кварталом предыдущего года. В последующих кварталах традиционно происходит рост численности занятого населения. "Например, в Кировской области: в I квартале 2019 года численность занятых снизилась на 6,6%, в I квартале 2020 и 2021 годов снижение зафиксировано на 4,7% и 7,8% соответственно. Такое проявление сезонности связано с существенной долей в структуре экономики всех четырех регионов сельского и лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Во всех регионах в соответствии с поручением президента в настоящее время идет реализация мероприятия региональных программ по восстановлению численности занятого населения в 2021 году до допандемических значений. Среди ключевых мероприятий региональных программ - создание рабочих мест, профобучение востребованным специальностям, заключение социальных контрактов по направлению "поиск работы", снижение неформальной занятости, которое включает стимулирование граждан к регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также к заключению работодателями с работниками трудовых договоров.