Coca-Cola вложила 300 млн рублей в центр исследований и разработок в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Компания Coca-Cola в России вложила 300 млн рублей в центр исследований и разработок в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении компании.

"300 млн рублей Coca-Cola в России инвестировала в центр исследований и разработок", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, исследовательский центр был открыт 28 мая на территории завода компании "Мултон" (г. Щелково), структурного подразделения Coca-Cola в России. На площади в 400 кв. м будут размещены пять лабораторий, каждая из которых занимается собственным направлением: от проверки качества и безопасности сырья до создания новых продуктов.

Завод "Мултон" в Щелково был открыт в 1998 году. На данный момент максимальная производительность завода в день составляет 2,2 млн литров готовой продукции, там выпускаются соки брендов "Добрый", "Моя семья", Rich. Компания "Мултон" занимает около трети российского сокового рынка по объему продаж, а рост доли рынка за пять лет превысил 10%.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть системы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек.

Coca-Cola HBC Россия принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.