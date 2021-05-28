Комитет Госдумы поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в пятницу рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, с 1 января 2022 года должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия с властями РФ, говорится в документе. Помимо этого, IT-компании планируется обязать регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать на своих ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Законопроект также предусматривает комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. Кроме того, к ним относятся информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.

Ранее один из авторов инициативы, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн уточнял, что предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться.

Первое чтение законопроекта запланировано на 1 июня. Как отмечал Хинштейн, депутаты намерены принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии Думы, последнее пленарное заседание которой должно пройти 24 июня.

Документ был внесен в Госдуму 21 мая членами комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым.