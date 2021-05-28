Россия и Словения договорились проработать правовую базу в области защиты инвестиций

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Россия и Словения договорились подготовить дополнительные документы для укрепления правовой базы в сфере защиты инвестиций. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром.

"Договорились ускорить подготовку некоторых дополнительных документов, которые помогут совершенствовать и укрепить договорно-правовую базу, в том числе в области поощрения и защиты инвестиций, в сфере пенсионного обеспечения, а также в сфере культуры, науки, спорта и молодежной политики", - сказал министр.

"Подрыв механизмов"

Лавров заявил, что на переговорах с Логаром выразил озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех механизмов отношений с Москвой.

"Визит господина Логара проходит в преддверии начинающегося 1 июня председательства Словении в ЕС, поэтому мы, конечно же, уделили внимание и этой теме. Мы подтвердили нашу глубокую озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между РФ и ЕС, и выразили сожаление, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, который определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр отметил, что его словенский коллега подтвердил позицию ЕС по ряду тем, таких как ситуация с блогером Алексеем Навальным, положение дел на востоке Украины, проблематика Крыма и ситуация вокруг Белоруссии. "На все эти вопросы мы в очередной раз дали подробные, основанные на фактах, а не на голословных обвинениях ответы", - добавил министр.

Дни Любляны в Москве

Лавров сообщил, что Россия рассчитывает провести в 2021 году отложенные из-за пандемии коронавируса Дни Любляны в Москве.

"Ожидаем, что в этом году мы сможем провести отложенные по причине коронавирусной инфекции Дни Любляны в Москве", - сказал он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром.

Глава МИД РФ напомнил, что в 2022 году Россия и Словении отмечают тридцатилетие дипломатических отношений. "Договорились подумать над хорошим планом мероприятий, посвященных этому юбилею", - добавил Лавров.

В 2016 году в Любляне состоялись Дни Москвы, в рамках которых прошли деловые, культурные и спортивные мероприятия, в том числе выставки, кинопоказы, конференции, круглые столы и спортивные состязания.

Воинские мемориалы

Москва искренне признательна Любляне за бережное отношение к российским воинским захоронениям и мемориалам и сохранение исторической памяти, заявил Лавров.

"Мы выразили искреннюю признательность словенским коллегам, руководству Словении за очень бережное отношение к российским воинским захоронениям, мемориалам и в целом к памяти тех, кто освобождал Европу от фашистской угрозы", - сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ высоко оценил работу Международного исследовательского центра по изучению Второй мировой войны в словенском городе Марибор. "Это очень важная структура, важная площадка для того, чтобы ставить заслон пропаганде нацистских идей, которая сейчас наблюдается в некоторых странах Европы", - подчеркнул Лавров.