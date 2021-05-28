КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Об этом сообщил в пятницу директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, - закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", - написал Куюн в Facebook.

Вместе с тем он отметил, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются. "Я так понимаю, консультации еще идут. Но задача стоит нестандартная - найти 50 тыс. тонн "пятого" [А-95]. Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", - отметил эксперт.

По данным группы "А-95", в январе - марте 2021 года украинский рынок бензина вырос на 13% (61,6 тыс. тонн), до 521 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (459,5 тыс. тонн). Импортные поставки из Белоруссии выросли на 50% - до 226,2 тыс. тонн. При этом доля украинского бензина в общем балансе рынка по итогам первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе - марте 2020 года.

По данным ценового агентства Argus, объемы ввоза на Украину бензина из Белоруссии в 2020 году выросли на 23,1%, или на 160 тыс. тонн относительно 2019 года, - до 853,4 тыс. тонн. Всего на рынок Украины в прошлом году ввезено 1,09 млн тонн бензинов (плюс 50,6 тыс. тонн), при этом внутри страны производство увеличилось на 65 тыс. тонн - примерно до 1,04 млн тонн. Это значит, что доля белорусского бензина в общем объеме импорта составила 78%.