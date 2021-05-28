Около 40 тыс. рабочих мест создадут в Подмосковье благодаря запуску 100 инвестпроектов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Почти 100 крупных проектов с объемом инвестиций свыше 1 млрд рублей запустят в Подмосковье в 2021 году, благодаря чему будет создано около 40 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"До конца 2021 года в Московской области планируется открыть почти 100 крупных проектов с объемом инвестиций свыше 1 млрд рублей. На этих предприятиях будет создано около 40 тыс. новых рабочих мест. Всего в этом году в Подмосковье планируется создать порядка 60-65 тыс. рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

По ее словам, всего в этом году в регионе планируется открыть около 580 новых предприятий, 400 из них - это проекты нового строительства, 177 - модернизация и расширение действующего производства.

Как отметила Зиновьева, в настоящее время в завершающей стадии находятся такие крупные проекты, как строительство производственно-складского комплекса компании "Павлово-Посадский Гофрокомбинат" с объемом инвестиций 3 млрд рублей и строительство цеха по производству лекарственных препаратов и материалов компании "Гедеон Рихтер" за 1,3 млрд рублей. Кроме того, в Дубне реализуется проект завода по производству беспилотных летательных аппаратов, систем навигаций и наземного управления ООО "Кронштадт" с объемом инвестиций 4,8 млрд рублей. Также в Химках в настоящее время ведется строительство онкологического центра АО "Медицина", инвестиции в проект составляют около 7,8 млрд рублей.