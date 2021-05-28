Чекунков: субсидирование авиаперевозок следует распространить на всех дальневосточников

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Программа субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке требует корректировки. Как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на коллегии министерства в пятницу, программа должна стать долгосрочной и распространяться на всех дальневосточников.

"Программа субсидирования авиаперевозок нуждается в корректировке. Министерство последовательно работает над увеличением доли субсидий по программе межрегиональных перевозок для Дальнего Востока, где многие маршруты не имеют альтернативы авиационному сообщению. Сейчас на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные маршруты. Программа должна быть долгосрочной, распространяться на всех дальневосточников, постоянно проживающих в регионе - без возрастных и прочих ограничений", - сказал Чекунков.

Он добавил, что возглавляемое им министерство совместно с Минтрансом РФ работает над оптимизацией методики расчета реальной потребности в субсидиях. "Наша цель - обеспечить регионам равный доступ к бюджетным субсидиям, а тарифы при этом должны быть экономически обоснованы не только на бумаге, но и иметь прямую связь с реальной жизнью. При расчете тарифов справедливо учитывать и такие особенности дальневосточной территории, как более высокую стоимость авиатоплива, аэропортовых сборов, низкую частоту рейсов, невысокий пассажиропоток. Технологии продажи авиабилетов во всех регионах должны быть простыми и удобными для пассажиров", - подчеркнул глава министерства.

Кроме того, Минвостокразвития совместно с Минцифрой и Минтрансом России разрабатывают решение, которое позволит покупать субсидированные билеты онлайн - через сайт авиакомпаний, без необходимости посещения офиса или агентских касс. Авиаперевозчики смогут в автоматическом режиме убедиться в наличии у пассажира оснований для приобретения субсидированного билета, заключил Чекунков.