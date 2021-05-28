Набиуллина сравнила кредиты по плавающей ставке для физлиц с валютной ипотекой

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила риски кредита с плавающей ставкой для населения с валютной ипотекой.

"Заемщик, соблазненный более низкой ставкой, не всегда может здраво оценить риски роста ставок, а значит, и последующего роста платежей, долговой нагрузки, что вдвойне опасно в периоды нестабильности. По сути, это может стать второй валютной ипотекой", - сказал Набиуллина на III съезде Ассоциации банков России.

При этом глава регулятора отметила, что в корпоративном кредитовании банки активно наращивают долю займов с плавающей ставкой. "Это вполне нормальная практика в корпоративном кредитовании. Заемщики обладают необходимыми компетенциями, чтобы принять решение", - уточнила Набиуллина.

В начале марта ЦБ РФ опубликовал доклад о рисках, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Срок исполнения поручения установлен до 15 июля 2021 года.