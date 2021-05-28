ЦБ намерен обезопасить пенсионеров и людей с инвалидностью при использовании финуслуг

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Банк России прорабатывает рекомендации для повышения финансовой безопасности пожилых граждан и людей с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Предложения по повышению безопасности для граждан, в частности при использовании дистанционных финансовых сервисов, обсуждались на заседании рабочей группы регулятора. К примеру, таким клиентам может быть предоставлено право ограничить определенными лимитами объем и количество дистанционных операций, назначить помощника для дополнительного контроля за этими операциями, составить закрытый перечень лиц, в адрес которых возможен дистанционный перевод денег.

Среди приоритетных планов дальнейшей работы группы - комплекс мероприятий по повышению доступности финансовых услуг для людей с ментальными нарушениями. По данным мониторинга, 52% кредитных организаций внедряют специальные услуги для улучшения качества обслуживания таких клиентов, еще 21% планируют это сделать в ближайшее время. При этом важнейшей остается задача финансового просвещения этой категории граждан, а также перевод основных информационных документов и договоров в простой и легкий для восприятия формат. По заказу Банка России сейчас продолжается работа над глоссарием финансовых терминов, который поможет достижению этой цели.

Социальный фактор

Банк России совместно с Общественной палатой проведут в 2021 году широкое обсуждение вопросов финансовой доступности для людей с инвалидностью, по его итогам будут подготовлены новые рекомендации участникам финансового рынка и их объединениям."Уже сегодня многие банки объявили, что будут придерживаться принципа устойчивого развития ООН, где социальный фактор выделяется в особую группу наравне с экологическим фактором и фактором корпоративного управления. Это осознанная политика крупнейших банков по отношению к своим клиентам. Очень хорошо, что банки это понимают, и я благодарю их за это", - отметил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По данным ЦБ, секомендации регулятора по созданию безбарьерной финансовой среды в 2020 году выполнили 65% кредитных организаций, что на 7 процентных пунктов больше, чем по итогам 2019 года. Эта доля возрастает до 86%, если не учитывать выполнение рекомендаций по техническому оснащению офисов и устройств самообслуживания, добавили там.

При этом, согласно исследованию доступной среды в российских банках, проведенное аналитическим центром НАФИ по заказу Банка России, в целом люди с инвалидностью удовлетворены обслуживанием как в офисах, так и по дистанционным каналам (81%). В то же время существует ряд сложностей, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению (наиболее уязвимая группа), особенно при пользовании дистанционными сервисами. Исследователи отметили проблемы нехватки консультантов в банковских офисах и недоступности информации о тех или иных специальных услугах для людей с инвалидностью.