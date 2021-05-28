Росавиация предупредила об увеличении срока получения разрешений на пролет через РФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Росавиация на фоне ситуации с полетами европейских авиакомпаний в облет Белоруссии предупредила перевозчиков о возможном увеличении времени получения разрешений на прилет, вылет и пролет над РФ. Задержки связаны с увеличением общего количества запросов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Вчера Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утвержденных маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации. Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний", - отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Там уточнили, что за минувшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов через воздушное пространство Белоруссии, 53 рейса были совершены по альтернативным маршрутам. Российские авиакомпании выполнили через Белоруссию 134 рейса.