Рост промышленного производства в ДФО за шесть лет составил 19,9%

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Темпы прироста промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе в 2014-2020 годах составили 19,9%. Об этом на коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в пятницу сообщил его глава Алексей Чекунков.

"Промышленное производство на Дальнем Востоке растет опережающими темпами по сравнению с Российской Федерацией. За 2014-2020 год прирост составил 19,9% против 10,3% в среднем по России", - сказал он.

По словам главы Минвостокразвития РФ, рост валового регионального продукта в ДФО за последние шесть лет также опередил общероссийский - 5,1% против 2,4%. "Удельные инвестиции в основной капитал в Дальневосточном федеральном округе стабильно превосходят среднероссийские, в 2018-2019 году - приблизительно на 40%", - подчеркнул министр.

Всего благодаря созданным на Дальнем Востоке преференциальным режимам привлечено 2 684 инвестора, которые заключили соглашения об инвестировании 5,4 трлн рублей, вложено уже 1,6 трлн рублей. При этом более 70% - это инвестиции в несырьевые предприятия.