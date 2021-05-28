В Москве объем заявок на покупку "зеленых" облигаций превысил предложение в 1,2 раза

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Москва успешно разместила выпуск "зеленых" облигаций, общий объем заявок на покупку составил 86 млрд рублей, это в 1,2 раза превысило предложение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва разместила выпуск "зеленых" облигаций - 74-й облигационный выпуск города Москвы с постоянным купоном и сроком обращения семь лет. Общий объем заявок на покупку составил более 86 млрд рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. Это позволило полностью разместить весь объем выпуска облигаций в 70 млрд рублей. Покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов: основной объем выпуска приобрели банки, в размещении также приняли участие управляющие компании, пенсионные фонды, физические лица и нерезиденты", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.